Жителя Советска осудили за крупное хищение электричества
В июле 2015 года житель Советска остался без электричества из-за долгов, однако не сильно расстроился. Электрифицировал свою квартиру он «по-старинке» в начале 2018 года, просто проложив провод от распределительного щита к своему жилищу.
В течение года он безучетно израсходовал 74 346 кВт/ч, однако вскоре энергетики почуяли неладное и наведались в нехорошую квартиру. Сразу же был составлен соответствующий акт а аквартира была вновь обесточена.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере», так как энергетики не получили от «потребителя» свыше 300 тысяч рублей.
Суд признал его виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU