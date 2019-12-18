Жителя Советска осудили за крупное хищение электричества

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-18T13:54:30+03:00

уд признал его виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей

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В июле 2015 года житель Советска остался без электричества из-за долгов, однако не сильно расстроился. Электрифицировал свою квартиру он «по-старинке» в начале 2018 года, просто проложив провод от распределительного щита к своему жилищу.

В течение года он безучетно израсходовал 74 346 кВт/ч, однако вскоре энергетики почуяли неладное и наведались в нехорошую квартиру. Сразу же был составлен соответствующий акт а аквартира была вновь обесточена.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере», так как энергетики не получили от «потребителя» свыше 300 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU