В Минстрое рассказали, сколько домов построили в Калининградской области с начала года

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-18T14:06:17+03:00

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За 11 месяцев 2019 года в Калининградской области ввели в эксплуатацию 1692 дома на 10 983 квартиры. Такие данные были озвучены на совещании в региональном правительстве с представителями регионального Строительного союза.

Общая площадь построенного жилья превысила 750 тысяч квадратных метров. Всего за год в области планируется построить 940 тысяч «квадратов», что несколько больше, чем было построено годом ранее – 916 тыс. кв.м.

Вице-премьер Александр Рольбинов напомнил застройщикам, что им необходимо оперативно предоставить сведения о планируемых к реализации объектах в 2020-2021 годах и земельных участках, планируемых к освоению. Это необходимо для для проработки возможности обеспечения территорий объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Материал станет основой для уточнения региональной части федерального проекта «Жилье».

«Формирование территории для жилищного строительства требует серьезной инженерной подготовки и комплексного освоения. Для нас первостепенная задача – чтобы у граждан была возможность приобрести комфортное современное жилье по доступным ценам. Вместе с этим наличие рядом детского сада, школы, необходимой инфраструктуры – главные преимущества при выборе», – сказал Александр Рольбинов.

ИСТОЧНИК KP.RU