В Гурьевске на семь суток арестовали пьяного водителя без прав

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-18T14:18:24+03:00

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Житель Гурьевского района получил 7 суток административного ареста, за управление автомобилем, будучи лишенным прав. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Фольксваген» инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов на автодороге «Калининград-Крылово». Водитель автомобиля имел внешние признаки опьянения, результаты освидетельствования подтвердили наличие в организме мужчины алкоголя.

В ходе проверки было установлено, что нарушитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение, а это, в перспективе – до двух лет лишения свободы и штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU