В Калининграде задержали банду подростков, которая обкрадывала машины в Московском районе

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-18T15:10:15+03:00

Было задержано 3 несовершеннолетних и инциденты прекратились

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В Калининграде задержали банду подростков, которые обкрадывали машины в Московском районе. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Ситуацию с подростковой преступностью в Московском районе обсуждали в среду на заседании комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности горсовета.

«В этом году в правоохранительные органы поступило 10 обращений о порче автомобилей (разбитые стекла, спущенные колеса и прочее). По итогам следственных действий было задержано 3 несовершеннолетних и инциденты прекратились», - сообщил Кропоткин.

Всего за 11 месяцев этого года в Московском районе несовершеннолетние совершили 25 преступлений, в прошлом году – 63 преступления.

«Каждый случай и судьба каждого подростка разбираются индивидуально. Всего сотрудниками полиции было совершено 276 рейдов различной направленности», - добавил председатель горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU