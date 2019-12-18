В Калининграде задержали банду подростков, которая обкрадывала машины в Московском районе
В Калининграде задержали банду подростков, которые обкрадывали машины в Московском районе. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.
Ситуацию с подростковой преступностью в Московском районе обсуждали в среду на заседании комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности горсовета.
«В этом году в правоохранительные органы поступило 10 обращений о порче автомобилей (разбитые стекла, спущенные колеса и прочее). По итогам следственных действий было задержано 3 несовершеннолетних и инциденты прекратились», - сообщил Кропоткин.
Всего за 11 месяцев этого года в Московском районе несовершеннолетние совершили 25 преступлений, в прошлом году – 63 преступления.
«Каждый случай и судьба каждого подростка разбираются индивидуально. Всего сотрудниками полиции было совершено 276 рейдов различной направленности», - добавил председатель горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU