В новогодние праздники назначат дополнительные поезда Калининград – Москва
В канун и в период новогодних праздников на направлении Москва – Калининград – Москва назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Так, поезд № 219 будет отправляться с Белорусского вокзала столицы 27, 30 декабря и 5 января в 15:17, прибывать в Калининград на следующий день в 11:59 местного времени.
В обратном направлении назначен поезд № 220, который отправится с Южного вокзала 28 декабря, 3 и 7 января в 20:40 калининградского времени, прибудет в Москву 29 декабря, 4 и 8 января в 23:23.
Расписание смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU