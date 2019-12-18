В новогодние праздники назначат дополнительные поезда Калининград – Москва

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-18T15:20:27+03:00

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В канун и в период новогодних праздников на направлении Москва – Калининград – Москва назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Так, поезд № 219 будет отправляться с Белорусского вокзала столицы 27, 30 декабря и 5 января в 15:17, прибывать в Калининград на следующий день в 11:59 местного времени.

В обратном направлении назначен поезд № 220, который отправится с Южного вокзала 28 декабря, 3 и 7 января в 20:40 калининградского времени, прибудет в Москву 29 декабря, 4 и 8 января в 23:23.

Расписание смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU