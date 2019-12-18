Алиханов: Изменения в генплан Калининграда увеличат площадь зеленых территорий
В Калининграде разработаны изменения в Генеральный план, в итоговом документе площадь зеленых территорий в региональном центре будет увеличена с 2258 га до 2330 га. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
Глава региона опубликовал список территорий, статус которых будет изменен или расширен:
1. Район улицы Лесопарковая
2. Пр-т Ленинский, в районе Дома Искусств
3. Зоны на ул. Ген. Галицкого и пересечении пр-т Гвардейский – ул. Горная
4. На месте перенесенного Хосписа по ул. Карамельная – шос. Балтийское
5. Бывшее немецкое кладбище по ул. Горной и ул. Дм. Донского (напротив центрального парка)
6. Территории в районе ул. Шевченко (нижний Пруд, сквер Мировые часы)
7. Большая территория в районе ул. Б. Окружная – ул. Ген. Челнокова
8. Изменение статуса участка по ул. Украинская
9. Пр-кт Московский, вдоль набережной реки Новая Преголя
10. Ул. Курортная – ул. Линейная – ул. Береговая
11. Территория в районе жилых домов 40-44-48 по ул. Чайковского (1275 кв. м)
12. Пересечение Ленинского пр-та и ул. Краснооктябрьской
Также будет установлен новый статус в отношении территории в районе ул. Серж. Мишина - зона озелененных территорий общего пользования. Кроме этого, в районе улицы Гагарина, 2К появится «зона озелененных территорий общего пользования» (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).
«27 декабря состоятся публичные слушания, на которые также дополнительно рассмотрят и иные предложения. Благодарю всех, кто высказал мнение по этому вопросу! Экологических активистов, журналистов, архитекторов и всех неравнодушных горожан!
Вторым этапом планируем собраться и обсудить планы по благоустройству этих «новых» скверов и парков. Хотим сделать их особо охраняемыми территориями, защитив на будущее», - написал Антон Алиханов.
ИСТОЧНИК KP.RU