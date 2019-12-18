2019-12-18T16:35:53+03:00
Общество

Алиханов: Изменения в генплан Калининграда увеличат площадь зеленых территорий

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде разработаны изменения в Генеральный план, в итоговом документе площадь зеленых территорий в региональном центре будет увеличена с 2258 га до 2330 га. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

Глава региона опубликовал список территорий, статус которых будет изменен или расширен:

1. Район улицы Лесопарковая

2. Пр-т Ленинский, в районе Дома Искусств

3. Зоны на ул. Ген. Галицкого и пересечении пр-т Гвардейский – ул. Горная

4. На месте перенесенного Хосписа по ул. Карамельная – шос. Балтийское

5. Бывшее немецкое кладбище по ул. Горной и ул. Дм. Донского (напротив центрального парка)

6. Территории в районе ул. Шевченко (нижний Пруд, сквер Мировые часы)

7. Большая территория в районе ул. Б. Окружная – ул. Ген. Челнокова

8. Изменение статуса участка по ул. Украинская

9. Пр-кт Московский, вдоль набережной реки Новая Преголя

10. Ул. Курортная – ул. Линейная – ул. Береговая

11. Территория в районе жилых домов 40-44-48 по ул. Чайковского (1275 кв. м)

12. Пересечение Ленинского пр-та и ул. Краснооктябрьской

Также будет установлен новый статус в отношении территории в районе ул. Серж. Мишина - зона озелененных территорий общего пользования. Кроме этого, в районе улицы Гагарина, 2К появится «зона озелененных территорий общего пользования» (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

«27 декабря состоятся публичные слушания, на которые также дополнительно рассмотрят и иные предложения. Благодарю всех, кто высказал мнение по этому вопросу! Экологических активистов, журналистов, архитекторов и всех неравнодушных горожан!

Вторым этапом планируем собраться и обсудить планы по благоустройству этих «новых» скверов и парков. Хотим сделать их особо охраняемыми территориями, защитив на будущее», - написал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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