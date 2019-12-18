«Девушек в бикини пока не видно»: мэр Янтарного высказался о проекте гостиницы у памятника жертвам холокоста

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-18T16:49:04+03:00

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Проект многофункционального гостиничного комплекса в Янтарном, который обсуждали во вторник 17 декабря на архитектурно-градостроительном совете в правительстве Калининградской области, вызвал множество вопросов. В частности, всех интересовало, как архитекторы собираются обыграть соседство объекта с памятником жертвам Холокоста. По этому поводу в среду 18 декабря на своей странице в фейсбуке высказался и мэр Янтарного Алексей Заливатский.

- Сегодня тема дня: гостиница на месте или вместо или рядом с мемориалом расстрелянным евреям в Янтарном... – написал Заливатский. - Вышел на место, посмотрел. «Руки» на месте. Погода отличная. «Девушек в мини-бикини и юношей в плавках, делающих упражнения в бассейне» пока не видно. Гостиницы нужны. Предлагаемый проект в архитектурном плане отторжения не вызывает. В морально-этическом - пусть инвесторы общаются с еврейской диаспорой. Для Янтарного этот мемориал уже стал местом с историей, и история эта слишком значимая, чтобы ее игнорировать...

ИСТОЧНИК KP.RU