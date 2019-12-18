2019-12-18T16:41:25+03:00
Общество

В Калининграде восстановлена подача тепла и горячей воды в 73 дома в Центральном и Ленинградском районах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде восстановлена подача тепла и горячей воды в 73 многоквартирных дома в Ленинградском и Центральном районах. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

Многоквартирные дома, а также пять социальных учреждений были отключены в 10 часов утра из-за аварии на двух участках тепловых сетей.

От тепла и горячей воды были отключены потребители по следующим адресам: Белинского, 38; 40; 53; 55-63; 61а; 42; 44 Воздушная, 2; 4-10; 12-22; 21-31; пер. Воздушный, 4; 9-11; Красносельская 1-3; 2-6; 5-7; 8-12; 9-11; 13-19; 33-43; 45-51; 60а; 79; 21-31; 36-36а; 38-38а; 40-40а; 56; 60; 60а; 67а; 67б; Менделеева, 2-6; 8; 10-12; 12а; пр. Победы, 88-90; 92; 94; 130-140; 142; 144а-г; 189; 189а; Радистов, 12; 14; 33; пер.Радистов, 2; Глазунова, 7-7а; 9-9а; 11; 13; Добролюбова, 25; Тенистая аллея, 5-9а; 13-19; Сержанта Мишина, 1; 8; Брусничная, 2; 5-13; Менделеева,18; 2а; (д/сад№2); Пр.Победы,137 (ТЦ «Виктория»); Тенистая аллея,38 (школа№19); Тенистая аллея,28-30; Тенистая аллея,35 (ДК Цепрусс); Мишина,3; Менделеева,13 (школа№19); пр.Победы,143 (ОАО «Славянка»); ул. Сибирякова, 2-12; 14-24; 26-36; 38-44; ул.Горького, 141-151; 153-163; 165-175; 177-187; 193; ул.Зеленая, 20-26; 28-38; 70; 42-52; 54-64; 68; ул.Сибирякова,46 (д/сад№134); Ул.Зеленая,40 (д/сад№5); ул.Сибирякова,13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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