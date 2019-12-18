Калининградец убил соседку, которая отказала ему в подработке

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-18T16:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовском осудили местного жителя, который убил человека и совершил несколько краж. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Житель поселка Осокино промышлял мелкими кражами, однако на жизнь ему все равно катастрофически не хватало. Выпив для храбрости, он отправился к знакомой женщине и поинтересовался, имеется ли у нее для него работа. Получив отказ, мужчина набросился на нее с кулаками, избил, а затем задушил

Покидая жилище, он прихватил ТВ-тюнер, тонометр и телевизор, который затем успел продать.

Суд признал его виновным в убийстве и кражах и приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU