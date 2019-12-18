В Калининградском зоопарке родился жирафенок

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-18T17:20:01+03:00

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Детеныш у пары жирафов Ивы и Меру в Калининградском зоопарке родился еще 19 ноября, а известно об этом стало только сейчас. В течение месяца зимний павильон, где содержатся жирафы, был закрыт для посещения, чтобы оградить мать и новорожденного от стресса. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка, уточняя, что работа павильона возобновлена.

Малыш достаточно окреп и чувствует себя хорошо.

- Мать самостоятельно кормит детеныша. За первый месяц он прибавил в весе и вырос на 20 см. Все это время за жирафами пристально наблюдали ветеринарные врачи и зоологи, - говорят в зоопарке.

Интересно, что сразу после рождения жирафика, в павильоне установили систему видеонаблюдения и круглосуточно наблюдали за животными.

Как рассказали в зоопарке, особое внимание обращают на процесс вскармливания.

Раньше у Ивы были проблемы с выкармливанием детенышей, и сотрудникам зоопарка приходилось искусственно докармливать новорожденных жирафят. Для того, чтобы приучить Иву кормить детенышей самостоятельно, с ней долгое время проводили специальные медицинские тренинги.

Самка Ива родилась в Калининградском зоопарке в 2002 году, а самец Меру (ему сейчас 12 лет) прибыл в Калининград из Берлина в 2008 году.

ИСТОЧНИК KP.RU