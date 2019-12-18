В Калининградском зоопарке родился жирафенок
Детеныш у пары жирафов Ивы и Меру в Калининградском зоопарке родился еще 19 ноября, а известно об этом стало только сейчас. В течение месяца зимний павильон, где содержатся жирафы, был закрыт для посещения, чтобы оградить мать и новорожденного от стресса. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка, уточняя, что работа павильона возобновлена.
Малыш достаточно окреп и чувствует себя хорошо.
- Мать самостоятельно кормит детеныша. За первый месяц он прибавил в весе и вырос на 20 см. Все это время за жирафами пристально наблюдали ветеринарные врачи и зоологи, - говорят в зоопарке.
Интересно, что сразу после рождения жирафика, в павильоне установили систему видеонаблюдения и круглосуточно наблюдали за животными.
Как рассказали в зоопарке, особое внимание обращают на процесс вскармливания.
Раньше у Ивы были проблемы с выкармливанием детенышей, и сотрудникам зоопарка приходилось искусственно докармливать новорожденных жирафят. Для того, чтобы приучить Иву кормить детенышей самостоятельно, с ней долгое время проводили специальные медицинские тренинги.
Самка Ива родилась в Калининградском зоопарке в 2002 году, а самец Меру (ему сейчас 12 лет) прибыл в Калининград из Берлина в 2008 году.
ИСТОЧНИК KP.RU