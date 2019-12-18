В Калининграде произошла серия краж из машин при помощи «сканеров»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-18T18:02:24+03:00

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В Калининграде полиция проводит проверку по факту серии краж из автомобилей при помощи «сканеров». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Две кражи произошли в Центральном районе. По предварительным данным, когда владелец ставил машину на сигнализацию, прибор считывает и запоминает радиосигнал центрального замка автомобиля.

«На улице Карла Маркса мужчина утром обнаружил пропажу из салона мобильного телефона. Как пояснил водитель оперативникам, машина была заперта и оборудована сигнализацией», - рассказали в полиции.

Подобный случай произошел несколькими днями позже на улице Шиллера, где из салона «Фольксвагена» украли планшетный компьютер, в то время как автомобиль был заперт.

УМВД России по Калининградской области настоятельно рекомендует автомобилистам не оставлять в салоне машины личные вещи: сумки, мобильные телефоны, деньги, документы.

ИСТОЧНИК KP.RU