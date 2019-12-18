Депутаты хотят разрешить калининградцам митинговать около зданий правительства, Облдумы и администраций

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-18T18:00:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградскую областную думу внесен законопроект, отменяющий запрет на проведение митингов, демонстраций, пикетов и шествий около зданий государственной власти и местного самоуправления. Соответствующий проект закона внесли семь депутатов Облдумы, он опубликован на сайте регионального парламента.

Подобный запрет был введен в Калининградской области в конце 2012 года. Однако недавно Конституционный суд рассмотрел аналогичный запрет в республике Коми и признал его неконституционным.

Напомним, сейчас в Калининградской области запрещено проводить пикеты и митинги на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям и другим объектам, занимаемым органами федеральной, региональной власти, а также местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU