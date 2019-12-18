В Калининграде не будут строить дома выше 9 этажей

18 Дек. 23:22 2019-12-18T23:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В генеральный план Калининграда готовятся внести поправки, которые ограничат количество этажей зданий, строящихся в городе. Об этом на пресс-конференции в среду 18 декабря сказал губернатор Антон Алиханов.

- Мы приняли решение, сейчас готовятся поправки в генплан. В пределах первого вального кольца Кёнигсберга в городе Калининграде выше семи этажей строить будет нельзя, если только нету какого-то отдельного специального решения градостроительного совета. Процедура такого разрешения будет детально прописана, будет обсуждение с общественностью. Девять этажей, не выше — вообще в принципе в городе Калининграде, за исключением решения, которое будет принимать градостроительный совет, - сказал Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что решения, о которых идет речь, должны подразумевать под собой вопросы транспортной и социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU