2019-12-18T23:57:15+03:00
Общество

Плачу 50 тысяч в месяц: Антон Алиханов рассказал, где живет в Калининграде

Глава региона признался, что снимает большую квартиру на улице Леонова
Александр КАТЕРУША
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Антон Алиханов.Антон Алиханов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Губернатор Калининградской области признался, что собственного жилья в регионе у него нет, поэтому живет в съемном. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду 18 декабря.

- У меня нет недвижимости в Калининградской области. Я пользуюсь квартирой, в которой живу. Мой адрес, к сожалению, известен, - сказал Антон Алиханов и отметил, что в свое время его адрес вычислили и обнародовали, что губернатор посчитал некрасивым и некорректным.

- Я снимаю квартиру на улице Леонова. Это не секрет. А некорректным считаю не потому что я это скрываю. А потому что у меня трое детей, а в городе есть разные люди. Мне не хотелось бы пользоваться услугами охраны. Я переживаю только за детей, а за себя я могу постоять. Если я буду рядом с детьми, то я, конечно, любого загрызу, если надо будет. Но так случилось, что у меня есть работа и я не могу находиться 24 часа рядом с ними.

Глава региона уточнил, что он не стесняется обнародовать свое место проживания.

- В моей истории в этом городе были ситуации, когда не совсем адекватные люди изъявляли разные намерения в отношении меня. Это единственное, за что я переживаю. Остальное – пожалуйста! На улице Леонова я живу, квартира большая, стоимость аренды 50 тысяч рублей, - рассказал Антон Алиханов. - Нашла эту квартиру для меня сотрудница моего секретариата. Это ее знакомая, поэтому я решил поселиться там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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