2019-12-19T01:36:15+03:00
Общество

Антон Алиханов: Сын учит меня сортировать мусор дома

Глава региона признался, что доволен тем, как детям в школах рассказывают о проблемах экологии
Александр КАТЕРУША
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Контейнеры для раздельного сбора мусора, которые начали ставить в Калининграде – это эксперимент. Как рассказал губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции в среду 18 декабря, он в этом вопросе «больше скептик, чем оптимист».

- Но нам необходимо попробовать и дать людям шанс продемонстрировать, насколько они хотят быть привержены этой экологичности, - сказал глава региона. – В любом случае работать надо с детьми. У меня сын, например, пошел в первый класс. Его активно просвещают в этом вопросе.

Губернатор сказал, что доволен тем, как в школах рассказывают о сортировке мусора и об экологии.

- Сын мне уже рассказывает и спрашивает, почему у нас нету второго ведра, почему мы пластик кидаем не туда и бумагу не туда, - говорит Антон Алиханов. - Приходится сначала краснеть, а потом спрашивать: «Андрей, а что надо, как надо?». Он нас учит теперь. Надеюсь, таких детей будет все больше и больше. Может быть они нас и переучат!

ИСТОЧНИК KP.RU

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