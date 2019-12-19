В бассейне «Юность» пройдет чемпионат области по синхронному плаванию

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-19T10:03:22+03:00

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Калининград готовится принять чемпионат и первенство региона по синхронному плаванию. Соревнования пройдут 21 и 22 декабря в обновленном бассейне дворца спорта «Юность».

Как сообщает областная федерация синхронного плавания, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсменки школы по водным видам спорта и школы олимпийского резерва № 14.

Программа соревнований:

21 декабря (суббота) - 14.45 - соревнования по обязательной программе (фигуры).

22 декабря (воскресенье) - 10.00 - торжественное открытие, соревнования среди произвольных и технических программ (композиции под музыку).

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU