На ул. Ольштынской в Калининграде временно закрывается сквозное движение

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-19T10:29:32+03:00

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На улице Ольштынской в течение трех дней будет закрыто сквозное движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Сквозное движение будет закрыто с 28 по 30 декабря в районе дома № 24.

«Ограничение проезда связано с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при производстве аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе довоенной постройки», - сообщили в городской пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU