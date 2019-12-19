2019-12-19T10:29:32+03:00
Общество

На ул. Ольштынской в Калининграде временно закрывается сквозное движение

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улице Ольштынской в течение трех дней будет закрыто сквозное движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Сквозное движение будет закрыто с 28 по 30 декабря в районе дома № 24.

«Ограничение проезда связано с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при производстве аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе довоенной постройки», - сообщили в городской пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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