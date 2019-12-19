На ул. Карташева в Калининграде сбили 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-19T10:37:17+03:00

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В среду в Калининграде сбили трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД

На ул. Карташева водитель «Мерседеса» выехал на встречку и сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На улице Кутузова на «зебре» сбил 94-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. Еще один наезд на пешехода произошел на ул. П. Морозова. Водитель «Мерседеса» буксировал «Рено» и в районе дома №141 сбил пешехода на переходе. В результате ДТП 37-летний пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU