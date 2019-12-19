В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
В Калининграде в четверг, 19 декабря, в течение дня не будет электричества на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 12:00 не будет электричества по адресам:
ул. Куйбышева 11,13
ул. А.Невского 24-30,32(шк.№33),34б
ул. Римская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
ул. Пражская 4,6,8
ул. Берлинская 1,2,3,5,7,9,11,12,13,15,17,19, 21,23
пер. Венский 3,5.
С 13:00 до 15:00 будут обесточены дома по адресам:
ул. Куйбышева 11
ул. А.Невского 34,34а
ул. Пражская 1б,1в,1г,3,8,10,12,14,16,18,20
ул. Берлинская 4,6,8,10,10а,12,14,16,18,20
пер. Венский 1,2. ул. Орудиной в домах №№ 15,15а,16а,17,21,36,39,39б, 38-42,42а,44-48,50-54,56-60,62-64,66,72,74,80.
Холодное водоснабжение приостановлено до 13:00 в пер. Парковом 8. До 15:00 вода отключена на ул. Днепропетровская 5,13,14,16, ул. Дзержинского 39,39а,46,51,51а,51,53,55, 57,57б,59а,59б,63,67,48-70,74-94, ул. Запорожская 1,5а,6,8,12, ул. Водная 10, пер. Парковый 5.
До 17:00 приостановлено водоснабжение на ул. Дзержинского 166б,168а.
ИСТОЧНИК KP.RU