В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-19T10:44:17+03:00

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В Калининграде в четверг, 19 декабря, в течение дня не будет электричества на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12:00 не будет электричества по адресам:

ул. Куйбышева 11,13

ул. А.Невского 24-30,32(шк.№33),34б

ул. Римская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23

ул. Пражская 4,6,8

ул. Берлинская 1,2,3,5,7,9,11,12,13,15,17,19, 21,23

пер. Венский 3,5.

С 13:00 до 15:00 будут обесточены дома по адресам:

ул. Куйбышева 11

ул. А.Невского 34,34а

ул. Пражская 1б,1в,1г,3,8,10,12,14,16,18,20

ул. Берлинская 4,6,8,10,10а,12,14,16,18,20

пер. Венский 1,2. ул. Орудиной в домах №№ 15,15а,16а,17,21,36,39,39б, 38-42,42а,44-48,50-54,56-60,62-64,66,72,74,80.

Холодное водоснабжение приостановлено до 13:00 в пер. Парковом 8. До 15:00 вода отключена на ул. Днепропетровская 5,13,14,16, ул. Дзержинского 39,39а,46,51,51а,51,53,55, 57,57б,59а,59б,63,67,48-70,74-94, ул. Запорожская 1,5а,6,8,12, ул. Водная 10, пер. Парковый 5.

До 17:00 приостановлено водоснабжение на ул. Дзержинского 166б,168а.

ИСТОЧНИК KP.RU