Двое калининградцев устроили нарколабораторию в съемной квартире
В Калининграде полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Двое 26-летних калининградцев сняли квартиру и занялись выращиванием конопли. Их задержали после проведения проверочных закупок
«Они оборудовали боксы, в которые провели вентиляцию и специальное освещение. Для культивирования запрещенных растений злоумышленники использовали высококачественные селекционные семена и специфические удобрения», - отметили в пресс-службе полиции.
В ходе обыска в квартире нашли 1 килограмм изготовленной марихуаны, расфасованной по сортам, различное оборудование, весы, упаковочный материал, а также кусты конопли.
На задержанных завели уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное хранение наркотиков». Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за культивирование запрещенных растений. Максимальное наказание по инкриминируемым им статьям может составить 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU