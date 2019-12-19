Двое калининградцев устроили нарколабораторию в съемной квартире

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-19T10:50:53+03:00

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В Калининграде полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое 26-летних калининградцев сняли квартиру и занялись выращиванием конопли. Их задержали после проведения проверочных закупок

«Они оборудовали боксы, в которые провели вентиляцию и специальное освещение. Для культивирования запрещенных растений злоумышленники использовали высококачественные селекционные семена и специфические удобрения», - отметили в пресс-службе полиции.

В ходе обыска в квартире нашли 1 килограмм изготовленной марихуаны, расфасованной по сортам, различное оборудование, весы, упаковочный материал, а также кусты конопли.

На задержанных завели уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное хранение наркотиков». Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за культивирование запрещенных растений. Максимальное наказание по инкриминируемым им статьям может составить 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU