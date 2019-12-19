Поставщики пообещали обеспечить бесперебойные поставки цемента в Калининград

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-19T10:59:21+03:00

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Поставщики подтвердили готовность обеспечить строительную отрасль Калининградской области цементом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне в правительстве прошло совещание с участием руководства холдинга «Белорусская цементная компания» и АО «Евроцемент груп».

«По итогам встречи поставщики подтвердили готовность на следующий год обеспечить в полной мере потребности строительной отрасли Калининградской области и не снижать объемы поставок цемента», - сообщил вице-премьер Александр Рольбинов, добавив, что региональные власти готовы содействовать слаженной работе поставщиков и потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU