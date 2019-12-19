Поставщики пообещали обеспечить бесперебойные поставки цемента в Калининград
Поставщики подтвердили готовность обеспечить строительную отрасль Калининградской области цементом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне в правительстве прошло совещание с участием руководства холдинга «Белорусская цементная компания» и АО «Евроцемент груп».
«По итогам встречи поставщики подтвердили готовность на следующий год обеспечить в полной мере потребности строительной отрасли Калининградской области и не снижать объемы поставок цемента», - сообщил вице-премьер Александр Рольбинов, добавив, что региональные власти готовы содействовать слаженной работе поставщиков и потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU