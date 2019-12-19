Порт в Пионерском достроят в 2021 году

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-19T11:09:50+03:00

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Морской терминал в Пионерском, при строительстве которого похитили 1,6 млрд рублей, может появиться не раньше 2021 года. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал в среду 18 декабря на пресс-конференции.

- Сейчас все это должно быть заморожено под зиму. Они сейчас ищут подрядчика, который поможет пережить январь, февраль и март. Принято решение на проектном комитете у Максима Алексеевича Акимова (вице-премьера РФ, Ред.), что федерация продолжает эту стройку и будет заканчивать ее… давайте будем реалистами – в 2021 году.

При этом глава региона отметил, что порт должен был начать работу в этом году в октябре.

- Мы подняли шум, когда в мае стало совершенно понятно, что ничего не происходит, что у компании явные проблемы, - сказал Антон Алиханов.

В августе сообщалось, что строительство порта в Пионерском отстает от графика из-за штормов и нерасторопности подрядчика. Общая готовность строящегося международного морского пассажирского терминала тогда составляла всего 28%.

ИСТОЧНИК KP.RU