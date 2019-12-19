Калининградца отправили в колонию за дачу взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-19T11:08:32+03:00

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В Калининграде осудили мужчину, который дал взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Мужчина хотел помочь бывшей супруге, которая попалась на нелегальной продаже алкоголя. Ей грозил крупный денежный штраф и конфискация товара. Он передал полицейскому 50 тысяч рублей, однако сразу же был задержан.

Уголовное дело по даче взятки рассматривалось в особом режиме, без проведения судебного следствия. Суд приговорил калининградца к 10-ти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU