Калининградца отправили в колонию за дачу взятки полицейскому
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили мужчину, который дал взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
Мужчина хотел помочь бывшей супруге, которая попалась на нелегальной продаже алкоголя. Ей грозил крупный денежный штраф и конфискация товара. Он передал полицейскому 50 тысяч рублей, однако сразу же был задержан.
Уголовное дело по даче взятки рассматривалось в особом режиме, без проведения судебного следствия. Суд приговорил калининградца к 10-ти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU