Алиханов: Если «Балтика» выйдет в премьер-лигу, мы найдем на нее деньги

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-19T12:01:49+03:00

Глава региона признался, что любит калининградскую команду и верит в нее

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«Балтика» не останется без денег, если выйдет в Высшую лигу. Об этом сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пресс-конференции 18 декабря.

- Если команда выйдет в Высшую лигу, мы найдем на нее деньги. Отчасти это, наверное, будет бюджет, отчасти спонсорские деньги. Команда, сыгравшая сезон в Высшей лиги, даже если она потом возвращается в ФНЛ, с точки зрения посещаемости, а также окупаемости красавца-стадиона, точно выигрывает. Если посчитать все эффекты, стоит бороться за выход в Высшую лигу. Калининградцы заслужили того, чтобы сюда приезжали играть ЦСКА, Спартак, Зенит, Локомотив, - говорит Антон Алиханов.

Он отметил, что команде помогает Янтарный комбинат, компания «ВАД» и другие.

- Команду люблю и верю в нее, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU