Алиханов: Если «Балтика» выйдет в премьер-лигу, мы найдем на нее деньги
«Балтика» не останется без денег, если выйдет в Высшую лигу. Об этом сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пресс-конференции 18 декабря.
- Если команда выйдет в Высшую лигу, мы найдем на нее деньги. Отчасти это, наверное, будет бюджет, отчасти спонсорские деньги. Команда, сыгравшая сезон в Высшей лиги, даже если она потом возвращается в ФНЛ, с точки зрения посещаемости, а также окупаемости красавца-стадиона, точно выигрывает. Если посчитать все эффекты, стоит бороться за выход в Высшую лигу. Калининградцы заслужили того, чтобы сюда приезжали играть ЦСКА, Спартак, Зенит, Локомотив, - говорит Антон Алиханов.
Он отметил, что команде помогает Янтарный комбинат, компания «ВАД» и другие.
- Команду люблю и верю в нее, - сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU