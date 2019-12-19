2019-12-19T12:29:41+03:00
Общество

Московский проспект и Сельма: где губернатор хочет пустить трамвай

Антон Алиханов озвучил планы по развитию электротранспорта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Трамвай в Калининграде необходим. Об этом сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пресс-конференции 18 декабря.

- Трамвай это совершенно точно необходимо, но это долго и дорого. Купить одномоментно много трамваев сложно. У города Калининграда с 2021 года высвобождается 350 миллионов, которые они заканчивают платить в качестве лизинга за белорусские «МАЗ»-овские автобусы и эти деньги они будут направлять на трамвай, на развитие сети и закупку подвижного состава, - сказал глава региона.

Он отметил, что «будут закупаться новые трамваи, будут реанимироваться старые маршруты»

- Нужно строить и новые маршруты. Было бы замечательно сделать трамвай на Московском проспекте, правильно связать Сельму с центром города, Московский район связать с центром – и провести работу, чтобы трамвай стал скоростным, - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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