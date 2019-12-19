2019-12-19T14:24:11+03:00
Общество

Алиханов поручил к лету запустить рабочее движение по новой дороге от Чкаловска до Окружной

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Губернатор Антон Алиханов поручил запустить рабочее движение по новой дороге от Чкаловска до Окружной к началу лета. Об этом он заявил в ходе выездного рабочего совещания.

«Работы идут активно. Нареканий пока нет. Перед подрядчиком стоит задача к лету по новой дороге запустить рабочее движение для автомобилей, – подчеркнул Антон Алиханов. – До города деньги доведены. Администрация контролирует подрядчиков. Нет никаких препятствий для реализации объекта. Надеемся, что у жителей Чкаловска к следующему лету появится возможность быстро добираться до Калининграда и не стоять в огромных пробках на Советском проспекте».

Трасса протяжённостью 1,6 километра должна улучшить транспортную обстановку в городе и соединит Чкаловск с микрорайоном Сельма. Проектом также предусматривается строительство кольцевой развязки и двух съездов на Северный обход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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