2019-12-19T14:33:00+03:00
Общество

Десять калининградских призывников будут служить в Президентском полку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде прошли проводы призывников, отобранных для прохождения военной службы в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Всего было отобрано 10 юношей, проживающих на территории Калининградской области. Среди критериев отбора – рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего общего образования.

В пресс-службе Балтфлота отметили, что первый набор в Президентский полк произошел весной 2009 года. Всего, за 10 лет, для службы в Кремле из Калининградской области было отправлено более 250 призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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