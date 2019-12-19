2019-12-19T14:36:29+03:00
Общество

На пляж в Янтарном выбросило минный трал

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Instagram.com
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В Янтарном на пляже обнаружили предмет, похожий на боеприпас. на него набрели местные жители, прогуливаясь у моря в четверг 19 декабря.

Как рассказал «Комсомолке» глава Янтарного Алексей Заливатский, находкой оказался минный трал.

- Это просто большая болванка. Минный трал не представляет опасности, - сказал Алексей Заливатский и уточнил, что трал передали спасателям и сейчас он находится временно на спасательном посту.

Глава Янтарного выложил фото трала на своей страничке в Инстаграме.

"Так, морячки, кто потерял? То трусы забудут, то минный трал... Пора музей пляжных находок делать", - написал он.

На пляж в Пионерском в сентябре этого года выбросило мертвого кабана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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