На пляж в Янтарном выбросило минный трал

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-19T14:36:29+03:00

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В Янтарном на пляже обнаружили предмет, похожий на боеприпас. на него набрели местные жители, прогуливаясь у моря в четверг 19 декабря.

Как рассказал «Комсомолке» глава Янтарного Алексей Заливатский, находкой оказался минный трал.

- Это просто большая болванка. Минный трал не представляет опасности, - сказал Алексей Заливатский и уточнил, что трал передали спасателям и сейчас он находится временно на спасательном посту.

Глава Янтарного выложил фото трала на своей страничке в Инстаграме.

"Так, морячки, кто потерял? То трусы забудут, то минный трал... Пора музей пляжных находок делать", - написал он.

На пляж в Пионерском в сентябре этого года выбросило мертвого кабана.

ИСТОЧНИК KP.RU