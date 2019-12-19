На пляж в Янтарном выбросило минный трал
В Янтарном на пляже обнаружили предмет, похожий на боеприпас. на него набрели местные жители, прогуливаясь у моря в четверг 19 декабря.
Как рассказал «Комсомолке» глава Янтарного Алексей Заливатский, находкой оказался минный трал.
- Это просто большая болванка. Минный трал не представляет опасности, - сказал Алексей Заливатский и уточнил, что трал передали спасателям и сейчас он находится временно на спасательном посту.
Глава Янтарного выложил фото трала на своей страничке в Инстаграме.
"Так, морячки, кто потерял? То трусы забудут, то минный трал... Пора музей пляжных находок делать", - написал он.
На пляж в Пионерском в сентябре этого года выбросило мертвого кабана.
ИСТОЧНИК KP.RU