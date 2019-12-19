2019-12-19T15:06:23+03:00
Общество

Прокуратура пригрозила директору мусорного оператора Хряпченко дисквалификацией

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Директора госпредприятия «Единая система обращения с отходами» оштрафовали на 2 тысячи рублей за неисполнение законных требований прокурора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Хряпченко в течение положенных 30-ти дней не отреагировал на представление прокурора, а также не отчитался о допущенных предприятием нарушений законодательства.

В случае повторного совершения указанного административного правонарушения директору может грозить дисквалификация, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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