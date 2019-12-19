2019-12-19T15:34:44+03:00
Общество

Жителя Зеленоградска отправили в колонию за ограбление магазина игрушек

Виктор Сергеев
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В Калининграде осудили жителя Зеленоградска, который ограбил магазин игрушек. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В апреле этого года 29-летний мужчина зашел в магазин детских товаров на ул. Артиллерийской и потребовал, чтобы продавец легла на пол, после чего похитил 10 500 рублей и скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и пояснил, что узнал от своей знакомой, которая ранее работала продавцом в магазине, что в торговом зале нет кассового аппарата, а деньги хранятся за выдвижным ящиком.

Суд признал его виновным в грабеже и приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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