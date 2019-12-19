Калининградец вымогал у знакомой деньги под угрозой распространения интимного видео
Жителя Калининграда подозревают в вымогательстве под угрозой распространения интимного видео. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии следствия, 32-летний мужчина одной из соцсетей познакомился с 40-летней женщиной и предложил ей заняться виртуальным сексом при помощи видеосвязи в популярном мессенджере. Спустя некоторое время он позвонил ей и потребовал 3 тысячи рублей под угрозой распространения в сети видеозаписи интимного характера.
«Женщина перевела шантажисту часть денег, после чего обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Выяснилось, что в действительности интимного видео не существует, а действиями мужчины руководила обычная корысть», - рассказали в пресс-службе полиции.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU