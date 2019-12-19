2019-12-19T17:57:29+03:00
Общество

На ул. Судостроительной открыли многофункциональную спортплощадку

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улице Судостроительной в Калининграде открыли новое спортивное пространство, сообщает пресс-служба городской администрации. В его структуру вошло несколько тренировочных секций: зоны воркаута, кроссфита, стрейтчинга, площадка для мини-футбола, баскетбола, бокса, бега, тренажеры для силовых упражнений. Подобные тренажеры установлены в Калининграде впервые, их отличительная особенность - они снабжены QR-кодами, сканировав которые можно получить подсказку, как правильно делать упражнения.

Площадь спортплощадки составляет 2,3 тыс квадратных метров, территория спортивного пространства оборудована также зонами отдыха и адаптирована для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Летом, ко Дню защиты детей мы откроем вторую часть площадки – футбольное поле. Местным жителям будет, где заниматься на тренажерах, играть в футбол», - сказал глава Калининграда Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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