Власти области сэкономили 15 млн рублей на цифровизации заказных писем

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-19T18:25:43+03:00

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Цифровизации почтовых услуг позволила снизить в 2019 году расходы областного бюджета на 15 млн рублей за счет сокращения почтовых расходов на рассылку бумажных уведомлений. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства цифровых технологий и связи

«Результаты показывают, что эта услугу востребована у части жителей региона. В целом результаты цифровизации и автоматизации почтовых услуг замечают и сами жители: им не приходится стоять в очередях, быстрое и качественное обслуживание посетителей стало повсеместным в почтовых отделениях Калининградской области», - глава министерства Алексей Игнатенко.

Напомним, что с помощью этого сервиса граждане могут получать постановления о нарушениях в области дорожного движения в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU