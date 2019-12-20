В Калининграде объявили в розыск пропавшего 17-летнего подростка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции по Московскому района Калининграда объявил в розыск 17-летнего Даниила Власова. Вечером 18 декабря подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие.
Был одет: черная куртка до бедер, темные штаны, темно-синие кроссовки.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-483 (ПДН) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU