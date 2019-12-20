2019-12-20T10:34:12+03:00
Происшествия

Калининградец без прав пострадал в аварии около Чкаловска

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Накануне вечером на автодороге Чкаловск-Люблино-Взморье произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 22:20 на шестом километре автодороги 29-летний водитель «Чери», не имеющий права управления решил развернуться, не убедившись в безопасности маневра.

Ехавший позади водитель «Тойоты» не успел отреагировать на опасный маневр. В результате столкновения виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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