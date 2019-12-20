2019-12-20T11:01:16+03:00
Общество

В Калининграде уничтожат 740 кг изъятой на рынке санкционки

Виктор Сергеев
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В Калининграде на одном из рынков сотрудники областной таможни изъяли 740 кг санкционных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники обнаружили на прилавках и в витринах запрещенную к ввозу в Россию сыро-молочную, мясную и колбасную продукцию из Польши, Германии, Франции, Дании, Хорватии, Чехии, Украины.

Товары изъяты и будут уничтожены в соответствии с установленной процедурой, заявили в пресс-службе областной таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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