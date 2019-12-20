В Калининграде компании задолжали за аренду земли более 400 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-20T11:36:14+03:00

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Долги за аренду земли в Калининграде превысили 400 млн рублей. Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в городской бюджет, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего арендаторы должны заплатить 411,5 млн рублей, в списке должников значится 27 организаций.

«Сумма задолженности каждой из них составляет разную величину: самая малая сумма - 162 тысячи 428 рублей, наибольшая – 407,5 тысячи рублей. Из этих трех десятков должников лишь две организации погасили текущую задолженность перед бюджетом – это ООО «СервЭкс» и ООО «Феникс-МВВ». Эти две организации из списка должников вычеркнуты», - отметили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU