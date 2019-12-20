В лагере им. А. Гайдара в Светлогорске построят новый корпус на 150 мест

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-20T11:56:26+03:00

Также запланировано строительство площадки для ворк аута, мини-футбольного поля и парковки для гостей лагеря

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Власти Калининграда передают в региональную собственность участок на территории детского лагеря им. А. Гайдара в Светлогорске. Решение об этом было принято на заседании комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности.

«Правительство области совместно с инвестором планирует здесь строительство нового корпуса лагеря им. А. Гайдара, что позволит создать 120-150 дополнительных мест в каждую смену, - отметил председатель городского Совета Андрей Кропоткин. - Параллельно идет межевание участка такой же площади по соседству. Здесь запланировано строительство площадки для ворк аута, мини-футбольного поля и парковки для гостей лагеря».

Андрей Кропоткин добавил, что лагерь пользуется большой популярностью, и с учетом постройки нового корпуса за лето там смогут отдохнуть около 6 тыс. детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU