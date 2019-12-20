В Светлом мужчина с ножом ворвался в магазин

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-20T12:50:24+03:00

Он угрожал продавщицам, но был вовремя задержан

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Инцидент случился в городе Светлом. В один из магазинов зашел мужчина с ножом и начал угрожать расправой продавцам и покупателям. По словам очевидцев, злоумышленник находился в неадекватном состоянии.

Сообщение об этом поступило на пульт дежурного вневедомственной охраны.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который находился около магазина с ножом в руках.

Злоумышленник передан полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU