В Светлом мужчина с ножом ворвался в магазин
Он угрожал продавщицам, но был вовремя задержан
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Изменить размер текста:
Инцидент случился в городе Светлом. В один из магазинов зашел мужчина с ножом и начал угрожать расправой продавцам и покупателям. По словам очевидцев, злоумышленник находился в неадекватном состоянии.
Сообщение об этом поступило на пульт дежурного вневедомственной охраны.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который находился около магазина с ножом в руках.
Злоумышленник передан полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU