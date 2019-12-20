Калининградца лишили прав за повреждение передвижного фоторадара

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-20T12:55:39+03:00

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В Светлогорске водителя лишили прав за повреждение передвижного комплекса фото-видеофиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В августе этого года водитель «Фольксвагена» на автодороге Калинингад-Долгоруково съехал на обочину, сбил фоторадар а затем продолжил движение с прежней скоростью.

В результате дорогостоящий комплекс получил технические повреждения и до сих пор не работает.

Суд квалифицировал действия водителя как оставление места ДТП и лишил его прав на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU