Калининградца лишили прав за повреждение передвижного фоторадара
.Фото: Безопасный город
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В Светлогорске водителя лишили прав за повреждение передвижного комплекса фото-видеофиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В августе этого года водитель «Фольксвагена» на автодороге Калинингад-Долгоруково съехал на обочину, сбил фоторадар а затем продолжил движение с прежней скоростью.
В результате дорогостоящий комплекс получил технические повреждения и до сих пор не работает.
Суд квалифицировал действия водителя как оставление места ДТП и лишил его прав на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU