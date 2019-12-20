Область сэкономит на уборке и охране стадиона «Калининград» 45 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Власти сэкономят на уборке и охране стадиона «Калининград» свыше 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Конкурсного агентства.
На уборку и охрану спортивного объекта было выделено свыше 90 млн рублей. В результате проведенных электронных аукционов начальная цена по двум договорам была снижена на 45,5 млн рублей и составила 46,9 млн рублей.
Охраной стадиона ООО «Частное охранное предприятие «Балтийские медведи»», уборкой – ИП Мунаева.
ИСТОЧНИК KP.RU