Область сэкономит на уборке и охране стадиона «Калининград» 45 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-20T13:13:40+03:00

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Власти сэкономят на уборке и охране стадиона «Калининград» свыше 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Конкурсного агентства.

На уборку и охрану спортивного объекта было выделено свыше 90 млн рублей. В результате проведенных электронных аукционов начальная цена по двум договорам была снижена на 45,5 млн рублей и составила 46,9 млн рублей.

Охраной стадиона ООО «Частное охранное предприятие «Балтийские медведи»», уборкой – ИП Мунаева.

ИСТОЧНИК KP.RU