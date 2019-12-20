В Балтийске ликвидировали подпольный игорный клуб

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-20T13:21:53+03:00

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В Балтийске обнаружили и ликвидировали нелегальный игорный клуб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Незаконные азартные игры длительное время проводились в отдельно стоящем здании. Там обнаружили 12 игорных консолей и мониторов, также посетители могли делать ставки через интернет.

По данному факту отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ – организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление указанной деятельности, Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU