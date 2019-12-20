В Калининграде обнаружили нелегальную табачную фабрику

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-20T13:26:31+03:00

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В Калининграде сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета обнаружили нелегальную табачную фабрику. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Незаконное производство сигарет организовали несколько жителей города. В складском помещении в Московском районе Калининграда они изготавливали сигареты «Rominta», которые продавали на территории области.

В среду, 18 декабря, в обысков было изъято более 50 тыс. пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью не менее 2 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU