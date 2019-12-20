Калининградских школьников обучили безопасному поведению в интернете

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-20T13:33:57+03:00

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В школах Калининграда и Зеленоградска прошли мастер-классы по безопасному поведению в интернете. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, занятия для третьеклассников в рамках проекта «Интернет полезный, интернет вредный», победившего в первом конкурсе президентских грантов 2019 года.

На эту программу было выделено 1,2 млн рублей. Цель проекта, рассчитанного на 14 месяцев, – создание и внедрение модели обучения основам безопасности в интернете не только для школьников, но и их родителей и педагогов.

«В ходе занятий общественники рассказали ребятам о важности надёжных паролей и безопасности интернет-покупок, рисках пиратских ресурсов, интеллектуальных правах, защите персональных данных, цифровой репутации и многом другом. Участники мастер-классов смотрели познавательные мультфильмы, делились друг с другом личным опытом интернет-пользователя, проходили тестирование, выполняли творческие задания по оформлению комиксов, сказок и настольных игр. Школьники познакомились с информацией о «линиях помощи» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших психологическую травму, в том числе по причине действий, совершенных в интернете», - рассказали в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU