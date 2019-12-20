2019-12-20T14:16:13+03:00
Общество

Калининградские школы получили новые автобусы

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградскую область поступили новые школьные автобусы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в пятницу ключи от транспорта были переданы главам муниципалитетам

«Впервые были представлены сразу пять моделей автобусов не только для перевозки детей, но и для учителей. В 2019 году на модернизацию автобусного парка из средств областного бюджета было выделено более 40 млн рублей. На них были приобретены 14 школьных автобусов марки ПАЗ и ГАЗ», - рассказали в правительственной пресс-службе.

Сейчас в Калининградской области 14,8 тысячи учащихся ежедневно приезжают в школы на специализированных автобусах, их 293 транспортных средства.

В муниципалитетах маршруты школьных автобусов разработаны и согласованы с ГИБДД. Транспорт оборудован тахографами и ГЛОНАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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