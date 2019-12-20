Евгений Гришковец записал песню с дочерью и презентует ее в Калининграде
В Калининграде состоится презентация песни проекта Гришковец и «Бигуди», в которой спела дочь писателя Наташа.
«27 декабря в Калининграде в легендарной «Вагонке» мы в первый раз выйдем с Наташей на одну сцену. Я точно знаю, что волнуюсь сильнее, чем она. Хотя для нее это будет первый в жизни выход на профессиональную сцену», - написал Евгений Гришковец в своем интернет-дневнике.
По словам Автора, Наталья будет будет петь не только эту песню 9ожидается большой концерт), но и еще несколько партий бэк-вокала и знаменитый припев песни «На заре».
Волнующийся Гришковец говорит, что дочь Наташа «ведет себя вполне уверенно».
«Хотя, возможно, она в силах скрывать и сдерживать волнение. Все-таки, я полагаю, выступление вместе с отцом — это дело не из легких» - рассуждает артист.
Интересно, что и текст для песни «Кто здесь вспомнит нас», которую писатель выложил в дневнике, сочинила Наташа Гришковец.
ИСТОЧНИК KP.RU