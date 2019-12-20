Евгений Гришковец записал песню с дочерью и презентует ее в Калининграде

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-20T14:19:07+03:00

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В Калининграде состоится презентация песни проекта Гришковец и «Бигуди», в которой спела дочь писателя Наташа.

«27 декабря в Калининграде в легендарной «Вагонке» мы в первый раз выйдем с Наташей на одну сцену. Я точно знаю, что волнуюсь сильнее, чем она. Хотя для нее это будет первый в жизни выход на профессиональную сцену», - написал Евгений Гришковец в своем интернет-дневнике.

По словам Автора, Наталья будет будет петь не только эту песню 9ожидается большой концерт), но и еще несколько партий бэк-вокала и знаменитый припев песни «На заре».

Волнующийся Гришковец говорит, что дочь Наташа «ведет себя вполне уверенно».

«Хотя, возможно, она в силах скрывать и сдерживать волнение. Все-таки, я полагаю, выступление вместе с отцом — это дело не из легких» - рассуждает артист.

Интересно, что и текст для песни «Кто здесь вспомнит нас», которую писатель выложил в дневнике, сочинила Наташа Гришковец.

ИСТОЧНИК KP.RU