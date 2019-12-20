В Калининграде срочника осудили за избиение сослуживцев

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-20T15:14:30+03:00

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В Калининграде осудили военнослужащего по призыву за нарушение уставных правил взаимоотношений. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Весной этого года рядовой избил троих сослуживцев, которые, по его мнению, нарушили воинскую дисциплину, плохо убирались в туалете и носили головные уборы в столовой.

Суд признал срочника виновным в дедовщине, однако учел, что он полностью признал вину и извинился перед потерпевшими, и оштрафовал его на 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU