В Калининграде срочника осудили за избиение сослуживцев
Рядовой отделался штрафом в 35 тысяч рублей
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В Калининграде осудили военнослужащего по призыву за нарушение уставных правил взаимоотношений. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК по Балтийскому флоту.
Весной этого года рядовой избил троих сослуживцев, которые, по его мнению, нарушили воинскую дисциплину, плохо убирались в туалете и носили головные уборы в столовой.
Суд признал срочника виновным в дедовщине, однако учел, что он полностью признал вину и извинился перед потерпевшими, и оштрафовал его на 35 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU