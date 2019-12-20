Неман и Багратионовск получат передвижные автоклубы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-20T15:18:05+03:00

В них можно проводить любые культурно-массовые мероприятия

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Администрации Неманского и Багратионовского городских округов получат передвижные многофункциональные культурные центры. Об этом сообщает пресс-служба регионального праивтельства.

В мобильных автоклубах можно проводить любые культурно-массовые мероприятия. Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку, он оборудован световым, звуковым и видео оборудованием.

Так, передвижной дом культуры превращается и в кинозал, и в площадку для выступлений. Машины оснащены дизель-генераторами, а также автономными источниками электроэнергии. Кроме того, за счет оснащения передвижных центров интернетом могут быть организованы онлайн трансляции культурных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU