Жительница Черняховска попалась на сбыте психостимуляторов
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Черняховске полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее судимая 30-летняя горожанка попалась в ходе проверочной закупки. В ходе досмотра у нее нашли меченые купюры а также сильнодействующие психостимуляторы.
На нее завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU