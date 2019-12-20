Жительница Черняховска попалась на сбыте психостимуляторов

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-20T15:25:52+03:00

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В Черняховске полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимая 30-летняя горожанка попалась в ходе проверочной закупки. В ходе досмотра у нее нашли меченые купюры а также сильнодействующие психостимуляторы.

На нее завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU