СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-20T15:33:58+03:00

В остальное время плата за проезд составит, как и прежде, 5 евро

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Летом въезд на литовскую часть Куршской косы подорожает на 10 евро. Решение об этом было принято накануне на заседании муниципального совета Неринги, сообщается на сайте муниципалитета.

С 20 июня по 20 августа плата за проезд с легкового автомобиля составит 30 евро, до этого с машины брали 20 евро. В остальное время плата за проезд составит, как и прежде, 5 евро.

В сообщении местной администрации отмечается, что повышение платы в разгар летнего сезона должно стимулировать «альтернативные способы» прибытия в Нерингу.

ИСТОЧНИК KP.RU